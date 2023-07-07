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Українців попередили про пориви вітру: в яких областях буде негода

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Україна, П'ятниця 07 липня 2023 18:51
Українців попередили про пориви вітру: в яких областях буде негода Фото: завтра майже всю Україну накриє негода (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Завтра в Україні очікується негода. Майже по всій країні будуть значні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС України.

За даними рятувальників, завтра, 8 липня, в Україні, крім західних та Житомирської областей, очікуються грози, у південних, центральних та східних областях пориви вітру та шквали 15-20 м/с.

"Будьте обережними! Тримайтеся якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев", - наголосили в службі.

Нагадаємо, ми вже повідомляли, що погода в Україні у вихідні, 8-9 липня, буде досить комфортною - спаде спека, але без дощів з грозами не обійдеться.

Як повідомлялось, раніше синоптик Наталка Діденко вже попереджала по те, що послаблення спеки в Україні разом із літніми дощами прийде орієнтовно 7-8 липня.

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