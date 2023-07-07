Украинцев предупредили о порывах ветра: в каких областях будет непогода

Завтра в Украине ожидается непогода. Почти по всей стране будут значительные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС Украины.

По данным спасателей, завтра, 8 июля, в Украине, кроме западных и Житомирской областей, ожидаются грозы, в южных, центральных и восточных областях порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.

"Будьте осторожны! Держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев", - отметили в службе.

Напомним, мы уже сообщали, что погода в Украине в выходные, 8-9 июля, будет достаточно комфортной - спадет жара, но без дождей с грозами не обойдется.

Как сообщалось, ранее синоптик Наталья Диденко уже предупреждала о том, что ослабление жары в Украине вместе с летними дождями придет ориентировочно 7-8 июля.

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