Українців попередили про підтоплення: які області під загрозою

Де можливі підтоплення

Синоптики та рятувальники оголосили жовтий і помаранчевий рівні небезпеки для таких територій:

Кіровоградська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Харківська область;

Черкаська область;

Волинь;

Полісся.

Які річки можуть вийти з берегів

Під загрозою опинилися басейни таких річок:

Південний Буг (ділянка Олександрівка - Миколаїв);

Інгул;

Савранка;

Кодима;

Велика Вісь;

Чорний Ташлик;

Мертвовод;

Сіверський Донець (райони Змієва та Ізюма);

Уди;

Лопань;

Мерло;

річки в суббасейні Прип'яті.

Чим це небезпечно

Підйом води може призвести до затоплення сільськогосподарських угідь і господарських об'єктів. Крім того, існує загроза пошкодження ліній зв'язку та електромереж у прирічкових зонах.

Мешканців закликають бути максимально пильними, не ігнорувати попередження та в разі небезпеки негайно телефонувати за номером 101.