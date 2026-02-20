UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Українців попередили про підтоплення: які області під загрозою

Ілюстративне фото: в Україні можливі підтоплення (t.me/dsns_telegram)
Автор: Іван Носальський

В Україні через потепління очікується підвищення рівня води в річках. З цієї причини можливі підтоплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України в Telegram.

Читайте також: Сніговий полон і велика вода: наслідки масштабної негоди в Україні 16 лютого

Де можливі підтоплення

Синоптики та рятувальники оголосили жовтий і помаранчевий рівні небезпеки для таких територій:

  • Кіровоградська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Харківська область;
  • Черкаська область;
  • Волинь;
  • Полісся.

Які річки можуть вийти з берегів

Під загрозою опинилися басейни таких річок:

  • Південний Буг (ділянка Олександрівка - Миколаїв);
  • Інгул;
  • Савранка;
  • Кодима;
  • Велика Вісь;
  • Чорний Ташлик;
  • Мертвовод;
  • Сіверський Донець (райони Змієва та Ізюма);
  • Уди;
  • Лопань;
  • Мерло;
  • річки в суббасейні Прип'яті.

Чим це небезпечно

Підйом води може призвести до затоплення сільськогосподарських угідь і господарських об'єктів. Крім того, існує загроза пошкодження ліній зв'язку та електромереж у прирічкових зонах.

Мешканців закликають бути максимально пильними, не ігнорувати попередження та в разі небезпеки негайно телефонувати за номером 101.

Підтоплення в Україні

Нагадаємо, 16 лютого через різке потепління та рясні опади в Сумах оголосили надзвичайну ситуацію природного характеру.

Масштабне танення снігу призвело до того, що вода затопила житлові масиви, приватні будинки та об'єкти критичної інфраструктури.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаПогода в УкраїніМиколаївська областьДСНСХарків