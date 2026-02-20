RU

Украинцев предупредили о подтоплениях: какие области под угрозой

Иллюстративное фото: в Украине возможны подтопления (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иван Носальский

В Украине из-за потепления ожидается повышение уровня воды в реках. По этой причине возможны подтопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram.

Читайте также: Снежный плен и большая вода: последствия масштабной непогоды в Украине 16 февраля

Где возможны подтопления

Синоптики и спасатели объявили желтый и оранжевый уровни опасности для таких территорий:

  • Кировоградская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Харьковская область;
  • Черкасская область;
  • Волынь;
  • Полесье.

Какие реки могут выйти из берегов

Под угрозой оказались бассейны таких рек:

  • Южный Буг (участок Александровка - Николаев);
  • Ингул; 
  • Савранка; 
  • Кодыма; 
  • Большая Вись;
  • Черный Ташлык;
  • Мертвовод;
  • Северский Донец (районы Змиева и Изюма);
  • Уды; 
  • Лопань; 
  • Мерло;
  • реки в суббассейне Припяти.

Чем это опасно

Подъем воды может привести к затоплению сельскохозяйственных угодий и хозяйственных объектов. Кроме того, существует угроза повреждения линий связи и электросетей в приречных зонах.

Жителей призывают быть максимально бдительными, не игнорировать предупреждения и при опасности немедленно звонить по номеру 101.

Подтопления в Украине

Напомним, 16 февраля из-за резкого потепления и обильных осадков в Сумах объявили чрезвычайную ситуацию природного характера.

Масштабное таяние снега привело к тому, что вода затопила жилые массивы, частные дома и объекты критической инфраструктуры.

