Українців попередили про підготовку мітингів-провокацій у багатьох містах

Як зазначає розвідка, анонімні акаунти у месенджері Telegram шукають людей, згодних за гроші вийти на "мітинги". Такі акції спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема спецслужб.

Тих, хто купується, просять знімати фото та відео з провокативних протестів. У ГУР наголошують, що пропагандисти хочуть створити "картинку" з метою суспільної поляризації та створенню напруги всередині України.

Відповідні проплачені мітинги хочуть зібрати у Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах.

"Воєнна розвідка застерігає громадян України від участі у шкідливих для національної безпеки заходах", - йдеться у повідомленні.