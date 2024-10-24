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Украинцев предупредили о подготовке митингов-провокаций во многих городах

Фото: украинцев предупредили о митингах-провокациях (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцев предупредили о подготовке к проведению митингов-провокаций. Они могут пройти во многих городах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Как отмечает разведка, анонимные аккаунты в мессенджере Telegram ищут людей, согласных за деньги выйти на "митинги". Такие акции направлены на дискредитацию военно-политического руководства Украины, в частности, спецслужб.

Тех, кто покупается, просят снимать фото и видео с провокативных протестов. В ГУР отмечают, что пропагандисты хотят создать "картинку" с целью общественной поляризации и создания напряжения внутри Украины.

Соответствующие проплаченные митинги хотят собрать в Киеве, Одессе, Днепре и других областных центрах.

"Военная разведка предостерегает граждан Украины от участия во вредных для национальной безопасности мероприятиях", - говорится в сообщении.

Напомним, СБУ задержала агентов российской разведки, которые готовились совершить теракт в Киеве. Они должны были подготовить самодельное взрывное устройство и взорвать его на одном из многолюдных мест столицы.

Также напомним, 14 октября в Украине была зафиксирована волна массовых "заминирований". В ряде регионов сообщили о якобы минировании школ, админзданий, органов власти, судов.

Как сообщили в полиции, правоохранители проработали более 2 тысяч вызовов о минировании. Большинство соответствующих сообщений было из российских IP-адресов.

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