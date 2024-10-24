Украинцев предупредили о подготовке митингов-провокаций во многих городах

Как отмечает разведка, анонимные аккаунты в мессенджере Telegram ищут людей, согласных за деньги выйти на "митинги". Такие акции направлены на дискредитацию военно-политического руководства Украины, в частности, спецслужб.

Тех, кто покупается, просят снимать фото и видео с провокативных протестов. В ГУР отмечают, что пропагандисты хотят создать "картинку" с целью общественной поляризации и создания напряжения внутри Украины.

Соответствующие проплаченные митинги хотят собрать в Киеве, Одессе, Днепре и других областных центрах.

"Военная разведка предостерегает граждан Украины от участия во вредных для национальной безопасности мероприятиях", - говорится в сообщении.