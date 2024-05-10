Українців попередили про провокації РФ в рамках нової ІПСО

Росія в рамках нової інформаційно-психологічної операції (ІПСО) в Україні може готувати провокації у місцях масового скупчення людей. Наприклад, на вокзалах, у лікарнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки ( ГУР ).

В розвідці зазначають, разом із загостренням обстановки на фронті противник посилює дестабілізаційні зусилля, спрямовані на розкол українського суспільства.

"Зокрема, може використовувати для цього масові заходи, куди вкидає власні провокації. Військовими цілями противника є не лише військові об’єкти, а також цивільна інфраструктура: лікарні, вокзали, скупчення людей", - йдеться у повідомленні.

В ГУР додають, що спроби російських інформаційних кампаній з використанням політичних гасел, що роз’єднують суспільство - паразитують на справжніх проблемах, але чимало з них спричинені агресією РФ.

"Українські фахівці з інформаційних операцій роблять усе можливе для захисту нашого суспільства, проте нам потрібні також ваші розуміння та допомога", - констатують розвідники.

Не перше попередження

Зазначимо, що українців уже не вперше попереджають про подібні дії російських окупантів. Наприклад, буквально 9 травня мешканців Чернігова попереджали про те, що російські війська, ймовірно, планують удари по критичній інфраструктурі міста.

Крім того, росіяни розповсюджують інформацію про те, що вони нібито готують наступ на Сумську область та Харків. Але це фейки.