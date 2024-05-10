Украинцев предупредили об обстрелах РФ по вокзалам и больницам в рамках новой ИПСО

Россия в рамках новой информациооно-психологической операции (ИПСО) в Украине может готовить провокации в местах массового скопления людей. Например, на вокзалах, в больницах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки ( ГУР ).

В разведке отмечают, что вместе с обострением обстановки на фронте противник усиливает дестабилизационные усилия, направленные на раскол украинского общества.

"В частности может использовать для этого массовые меры, куда вбрасывает собственные провокации. Военными целями противника являются не только военные объекты, а также гражданская инфраструктура: больницы, вокзалы, скопления людей", - говорится в сообщении.

В ГУР добавляют, что попытки российских информационных кампаний с использованием разъединяющих общество политических лозунгов - паразитируют на настоящих проблемах, но многие из них вызваны агрессией РФ.

"Украинские специалисты по информационным операциям делают все возможное для защиты нашего общества, однако нам нужны также ваши понимания и помощь", - констатируют разведчики.

Не первое предупреждение

Отметим, что украинцев уже не впервые предупреждают о подобных действиях российских оккупантов. К примеру, буквально 9 мая жителей Чернигова предупреждали о том, что российские войска, вероятно, планируют удары по критической инфраструктуре города.

Кроме того, россияне распространяют информацию о том, что они якобы готовят наступление на Сумскую область и Харьков. Но это фейки.