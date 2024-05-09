В Чернігові попередили про можливі удари РФ по критичній інфраструктурі
Російські війська, ймовірно, планують удари по критичній інфраструктурі у Чернігові. Жителів просять не ігнорувати тривогу і дотримуватися кількох правил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.
"Противник планує нанесення ударів по критичній інфраструктурі", - попередив він.
Про які об'єкти йдеться?
До обʼєктів критичної інфраструктури, за даними голови МВА, відносяться:
- телерадіовежі;
- теплоелектростанції;
- газорозподільчі станції;
- адміністративні будівлі органів влади та ін.
Як варто поводитись
У зв'язку з цим, за словами Брижинського, в разі повітряної тривоги, не варто ігнорувати повітряну тривогу та проходити в укриття.
"Уникайте місць скупчення людей та не знаходьтесь поруч з обʼєктами критичної інфраструктури", - порадив він.
Обстріли Чернігова та області
Російські війська постійно обстрілюють прикордонні райони Чернігівської області, також не поодинокі й спроби російських ДРГ прорвати кордон.
Не рідкісні й обстріли Чернігова. Наприклад, 17 квітня російські окупанти атакували Чернігів ракетами. Тоді майже 80 людей було поранено, ще 18 людей загинуло.
Також загарбники обстріляли Чернігів та у березні 2022 року. Тоді загинули 10 людей.
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