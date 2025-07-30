Украинцев предупредили об ограничениях на границе с Польшей
Украинцев предупредили о возможных задержках на пункте пропуска "Грушев-Будомеж". Причина - ремонтные работы с польской стороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ Украины.
Пограничники объяснили, что по сообщению польской стороны, сегодня, 30 июля, до 20:00 на территории сопредельного государства будут продолжаться ремонтные работы асфальтобетонного покрытия.
В связи с этим временно ограничено движение на трех полосах с польской стороны.
Пропуск автотранспорта сейчас осуществляется в штатном режиме.
"В то же время возможно замедление движения. Просим учесть эту информацию при планировании маршрута!", - добавили в службе.
Ограничения на пунктах пропуска
Отметим, что еще ранее сообщалось, что летом будет традиционный рост пассажиропотока на границе Украины, в частности с Польшей.
В общем трафик на некоторых направлениях вырос на 25%. Пограничники дали несколько советов украинцам, которые собираются в путешествие.
Стоит отметить, что пересечь границу можно в пределах Закарпатской, Черновицкой и Волынской областей.
Напомним, ранее в этом году мы сообщали, что Украина и ЕС готовятся к запуску совместного таможенного контроля на границе. Это бы позволило ускорить проверку грузов и упростить процедуры для перевозчиков.
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