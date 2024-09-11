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Українців попередили про нову шахрайську схему росіян щодо полонених

Україна, Середа 11 вересня 2024 21:31
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Українців попередили про нову шахрайську схему росіян щодо полонених Фото: Росіяни клонують офіційні сторінки Координаційного штабу (УНИАН)
Автор: Каріна Левицька

Українців попередили про нову шахрайську схему росіян. Окупанти клонують офіційні сторінки Координаційного штабу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Обережно, підробка! Росіяни клонують офіційні сторінки Координаційного штабу для збору даних. "Двійники" обіцяють українцям нібито "допомогу" і "сприяння" в пошуку рідних у ворожому полоні або наданні інформації про них", - повідомили в центрі.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, ворог навмисно намагається залучити якнайбільшу авдиторію та накопичити відомості про українців.

При цьому головна мета росіян:

  • вербування громадян України,
  • шантаж,
  • погрози,
  • маніпуляції настроями родин захисників,
  • розхитування суспільства.


"У жодному разі не надавайте стороннім застосункам, а також анонімним джерелам, номери своїх телефонів, банківських рахунків, персональні дані або дані своїх близьких", - додали в центрі.

Зауважимо, що розголошення інформації чи персональних даних на сумнівних ресурсах може зашкодити українським захисникам у полоні та становити небезпеку для їхніх побратимів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що категорично не можна публікувати в соцмережах під час тривоги або авіаудару, а також після них.

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