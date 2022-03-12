Что категорически нельзя публиковать в соцсетях во время тревоги или авиаудара, а также после них

Россия продолжает войну против Украины и обстрелам подвергаются мирные города и поселки. Наши защитники дают мощный отпор врагу на всех направлениях и просят жителей страны не распространять важную информацию в социальных сетях – это небезопасно и может навредить их борьбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикации СБУ, ВСУ и спецслужб.

Что нельзя публиковать во время тревоги

Не размещайте фото или видео местности, где был обстрел или упал снаряд. Нельзя публиковать видео с летящими ракетами, моментами попадания снарядов.

Не указывайте точный адрес, координаты, подробное описание места. Такая информация помогает оккупантам координировать свои действия.

Нельзя публиковать видео с опознавательными знаками – таблички с названиями улиц, номерами домов, крупные магазины и супермаркеты, станции метро, заводы и предприятия.

Нельзя публиковать кадры работы украинской ПВО. Такую работу можно определить по характерному взрыву в воздухе и фейерверку.

Ни в коем случае не выходите во время сигнала воздушной тревоги из укрытий, не подходите к окнам, не выходите на балконы, чтобы сделать фото или видео.

Помните, что эффективная воздушная оборона – это когда враг о не знает и не имеет представления о том, откуда может прилететь. Все публикации фото и видео с вылетами или попаданием ракет демаскируют системы ПВО.

Если вы стали случайным очевидцем и хотите сообщить о происшествии, то дайте название населенного пункта, где произошел авиаудар. Не указывайте фото, не прикрепляйте фото или видео.

После окончания воздушной тревоги и обстрелов, можно зафиксировать повреждение здания или объектов инфраструктуры. Но все съемки должны быть крупным планом, чтобы местность было невозможно определить. Избегайте попадания в кадр любых элементов.

Не сообщайте номера школ, больниц, детских садов, супермаркетов или других объектов.

Видео с попаданием ракет лучше совсем не публиковать – ни во время атаки, ни после. Так вы фактически корректируете врага в режиме онлайн.

Подобные ошибки совершают даже чиновники или представители спецслужб – не стоит их повторять.

Что еще нельзя публиковать

Любую информацию (фото, видео, текст) о перемещении или дислокации украинских защитников.

Нельзя фотографировать воинские части, пункты территориальной обороны, блокпосты, укрепления.

Не фотографируйте важные объекты инфраструктуры, не снимайте их на видео в реальном времени.

Не публикуйте непроверенную информацию паническую информацию о погибших, пострадавших, пропавших.

Не делайте перепосты фейковых сообщений об отключениях связи, необходимости менять настройки телефона, вступления в разные группы. Проверьте эту информацию в официальных источниках – страницы СБУ, Центра противодействия дезинформации, страницы ВСУ.

Не размещайте непроверенные посты о помощи, сборе средств. Сбор может быть неактуальным (например, его закрыли несколько часов назад). Вы так потратите время того, кто захочет помочь и того, кому помощь была нужна.

Что нужно публиковать

Важную информацию, которую нужно и можно публиковать, также стоит проверять.

Если вы стали свидетелем перемещения вражеских войск – то нужно публиковать фото с геометками и указанием точного времени и места. Обязательно сообщите в бот @stop_russian_war_bot в Telegram.

Можно распространять информацию о погибших, раненных и пленных оккупантах

Видео с совершением преступлением – публикуйте на максимальную аудиторию.

Делайте перепосты официальных сообщений от органов власти и информацию об опровержении фейков