Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме россиян по отношению к пленным
Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме россиян. Оккупанты клонируют официальные страницы Координационного штаба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
"Осторожно, подделка! Россияне клонируют официальные страницы Координационного штаба для сбора данных. "Двойники" обещают украинцам якобы "помощь" и "содействие" в поиске родных во враждебном плену или предоставлении информации о них", - сообщили в центре.
По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, враг намеренно пытается привлечь величайшую аудиторию и накопить сведения об украинцах.
При этом главная цель россиян:
- вербовка граждан Украины,
- шантаж,
- угрозы,
- манипуляции настроениями семей защитников,
- расшатывание общества.
"Ни в коем случае не предоставляйте посторонним приложениям, а также анонимным источникам, номера своих телефонов, банковских счетов, персональные данные или данные своих близких", - добавили в центре.
Заметим, что разглашение информации или персональных данных на сомнительных ресурсах может повредить украинским защитникам в плену и представлять опасность для их собратьев.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что категорически нельзя публиковать в соцсетях во время тревоги или авиаудара, а также после них.
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