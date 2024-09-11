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Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме россиян по отношению к пленным

Украина, Среда 11 сентября 2024 21:31
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Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме россиян по отношению к пленным Фото: Россияне клонируют официальные страницы Координационного штаба (УНИАН)
Автор: Карина Левицкая

Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме россиян. Оккупанты клонируют официальные страницы Координационного штаба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Осторожно, подделка! Россияне клонируют официальные страницы Координационного штаба для сбора данных. "Двойники" обещают украинцам якобы "помощь" и "содействие" в поиске родных во враждебном плену или предоставлении информации о них", - сообщили в центре.

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, враг намеренно пытается привлечь величайшую аудиторию и накопить сведения об украинцах.

При этом главная цель россиян:

  • вербовка граждан Украины,
  • шантаж,
  • угрозы,
  • манипуляции настроениями семей защитников,
  • расшатывание общества.

"Ни в коем случае не предоставляйте посторонним приложениям, а также анонимным источникам, номера своих телефонов, банковских счетов, персональные данные или данные своих близких", - добавили в центре.

Заметим, что разглашение информации или персональных данных на сомнительных ресурсах может повредить украинским защитникам в плену и представлять опасность для их собратьев.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что категорически нельзя публиковать в соцсетях во время тревоги или авиаудара, а также после них.

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