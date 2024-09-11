Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме россиян по отношению к пленным

"Осторожно, подделка! Россияне клонируют официальные страницы Координационного штаба для сбора данных. "Двойники" обещают украинцам якобы "помощь" и "содействие" в поиске родных во враждебном плену или предоставлении информации о них", - сообщили в центре.

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, враг намеренно пытается привлечь величайшую аудиторию и накопить сведения об украинцах.

При этом главная цель россиян:

вербовка граждан Украины,

шантаж,

угрозы,

манипуляции настроениями семей защитников,

расшатывание общества.

"Ни в коем случае не предоставляйте посторонним приложениям, а также анонимным источникам, номера своих телефонов, банковских счетов, персональные данные или данные своих близких", - добавили в центре.



Заметим, что разглашение информации или персональных данных на сомнительных ресурсах может повредить украинским защитникам в плену и представлять опасность для их собратьев.