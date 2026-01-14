Українців попередили про небезпечну розсилку "від Міненерго": чого не можна робити

Нагадаємо, раніше ми розповідали про поширення аферистами у мережі небезпечної хвилі дезінформації щодо буцімто необхідності поінформувати Пенсійний фонд України про свій вік для отримання пенсій.

Крім того, хакери розіслали небезпечні листи деяким навчальним закладам України.

Відомо й про небезпечні випадки вимагання грошей від буцімто імені Міністерства внутрішніх справ.

Йдеться про шахрайську схему, яка блокує комп'ютер людини та змушує її оплатити фейковий штраф.

Інша схема - з фейковими SMS - дає зловмисникам повний доступ до телефона необережного користувача.

