Українців попередили про небезпечну погоду в горах: що радять рятувальники

Четвер 27 листопада 2025 13:52
UA EN RU
Українців попередили про небезпечну погоду в горах: що радять рятувальники Сьогодні ходити в гори потрібно особливо обережно (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Спеціалісти Державної служби України з надзвичайних ситуацій попередили громадян, які планують мандрівку в гори, про хмарну та холодну погоду (зокрема на високогір'ї).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСНС України у Facebook.

Яка ситуація була на високогір'ї Карпат зранку

Українцям розповіли, що станом на ранок четверга, 27 листопада 2025 року, погода на горі Піп Іван Чорногірський була хмарною.

Вітер спостерігався південний, зі швидкістю 5-6 м/с.

Тим часом температуру повітря фіксували на рівні -4 градусів за Цельсієм.

Що радять тим, хто планує йти у гори

У ДСНС звернулись до туристів із важливим проханням - бути максимально уважними під час мандрівок у горах.

Для того, щоб уберегти здоров'я та навіть життя, громадянам радять:

  • підбирати відповідний теплий одяг та взуття;
  • брати із собою ліхтар, запас води та заряджений телефон;
  • планувати маршрут завчасно та реєструватись у рятувальників;
  • у разі погіршення погоди - повертатись і не ризикувати життям.

"Бережіть себе та своїх близьких. Гори прекрасні, але потребують поваги та обережності", - підсумували рятувальники.

Українців попередили про небезпечну погоду в горах: що радять рятувальникиПублікація ДСНС (скриншот: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Яку погоду прогнозували в Івано-Франківській області

Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 27 листопада погода в Івано-Франківську та по області - хмарна, з проясненнями.

Вдень місцями можливий помірний дощ із мокрим снігом. Вітер - південно-східний, 7-12 м/с.

Денна температура повітря:

  • по місту - від 4 до 6 градусів тепла;
  • по області - від 1 до 6 градусів тепла;
  • на високогір'ї Карпат - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

"Медико-метеорологічні умови 2 типу. Видимість на автошляхах 4-6 км, у тумані 100-500 м", - підсумували фахівці.

Українців попередили про небезпечну погоду в горах: що радять рятувальникиПрогноз погоди на 27 листопада (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Карпати накрив шторм і густий туман.

Тим часом в УкрГМЦ підбили підсумки погодних умов впродовж першої декади листопада 2025 року в різних регіонах і розповіли, як вони вплинули на ріст і розвиток озимих культур.

Читайте також, яким може бути грудень в Україні цього року.

Погода в Україні Карпати ДСНС Івано-Франківська область Негода в Україні Поради Рятувальники Гори
