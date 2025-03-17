Українців попередили про небезпечні метеорологічні явища: в яких областях чекати негоди

В яких регіонах очікується погіршення погодних умов

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, небезпечні метеорологічні явища очікуються у різних регіонах України впродовж 18 березня 2025 року.

Йдеться про сильні пориви вітру - до 15-20 м/с:

у південних областях;

у центральних областях;

у Сумській області;

у Харківській області.

"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.

Небезпечні метеорологічні явища 18 березня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Тим часом на високогір'ї Івано-Франківської області впродовж 18 березня очікується значна сніголавинна небезпека - у зв'язку зі снігопадами.

"3 рівень, помаранчевий", - додали в УкрГМЦ.

На високогір'ї очікується значна сніголавинна небезпека (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Варто зазначити, що в цілому на погоду в Україні впродовж 18-19 березня впливатимуть атмосферні фронти, які переміщуватимуться з півночі та північного заходу.

20 березня на Україну пошириться поле високого атмосферного тиску.

"Надходитиме прохолодне повітря, зумовлюючи у більшості областей вночі невеликий мороз, а максимальну температуру вдень утримуючи в невеликих плюсах. Найближчої доби жвавий північно-західний вітер підсилюватиме відчуття дискомфорту", - підсумували в Укргідрометцентрі.