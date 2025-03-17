Украинцев предупредили об опасных метеорологических явлениях: в каких областях ждать непогоды

В каких регионах ожидается ухудшение погодных условий

Согласно информации Укргидрометцентра, опасные метеорологические явления ожидаются в разных регионах Украины в течение 18 марта 2025 года.

Речь идет о сильных порывах ветра - до 15-20 м/с:

в южных областях;

в центральных областях;

в Сумской области;

в Харьковской области.

"І уровень опасности, желтый", - отметили синоптики.

Опасные метеорологические явления 18 марта (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Между тем на высокогорье Ивано-Франковской области в течение 18 марта ожидается значительная снеголавинная опасность - в связи со снегопадами.

"3 уровень, оранжевый", - добавили в УкрГМЦ.

На высокогорье ожидается значительная снеголавинная опасность (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Стоит отметить, что в целом на погоду в Украине в течение 18-19 марта будут влиять атмосферные фронты, которые будут перемещаться с севера и северо-запада.

20 марта на Украину распространится поле высокого атмосферного давления.

"Будет поступать прохладный воздух, обусловливая в большинстве областей ночью небольшой мороз, а максимальную температуру днем удерживая в небольших плюсах. В ближайшие сутки оживленный северо-западный ветер будет усиливать ощущение дискомфорта", - подытожили в Укргидрометцентре.