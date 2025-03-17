Украинцев предупредили об опасных метеорологических явлениях: в каких областях ждать непогоды

В Украинском гидрометеорологическом центре предупреждают граждан об опасных метеорологических явлениях. Они могут "накрыть" значительную территорию Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
Согласно информации Укргидрометцентра, опасные метеорологические явления ожидаются в разных регионах Украины в течение 18 марта 2025 года.
Речь идет о сильных порывах ветра - до 15-20 м/с:
"І уровень опасности, желтый", - отметили синоптики.
Между тем на высокогорье Ивано-Франковской области в течение 18 марта ожидается значительная снеголавинная опасность - в связи со снегопадами.
"3 уровень, оранжевый", - добавили в УкрГМЦ.
Стоит отметить, что в целом на погоду в Украине в течение 18-19 марта будут влиять атмосферные фронты, которые будут перемещаться с севера и северо-запада.
20 марта на Украину распространится поле высокого атмосферного давления.
"Будет поступать прохладный воздух, обусловливая в большинстве областей ночью небольшой мороз, а максимальную температуру днем удерживая в небольших плюсах. В ближайшие сутки оживленный северо-западный ветер будет усиливать ощущение дискомфорта", - подытожили в Укргидрометцентре.
Напомним, ранее мы рассказывали, в каких городах Украины март установил температурные рекорды и где прогрело до +25 градусов по Цельсию.
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