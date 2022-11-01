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Українців попередили про можливість нових планових відключень світла: відомі деталі

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Київ, Вівторок 01 листопада 2022 21:22
Українців попередили про можливість нових планових відключень світла: відомі деталі Ілюстративне фото: українців попередили про можливість нових планових відключень світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні можуть застосувати планові відключення світла через дефіцит потужності в енергосистемі нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону.

За його словами, зараз регіональний характер відключень пов'язаний з певними пошкодженнями мережі та неможливістю доставки великих обсягів потужності з одного регіону до іншого. Але внаслідок ударів росіян було пошкоджено не лише мережу, а й генерацію електроенергії.

"Не виключено, що можливі планові відключення електроенергії пов'язані з загальним дефіцитом потужності в енергосистемі. Такі відключення у всіх областях потроху і по черзі вже застосовувалися нещодавно і навіть якщо вони матимуть місце, вони не сильно впливатимуть на добробут і комфорт споживачів", - зазначив Кудрицький.

Також він закликав українців економити електрику та раціонально використовувати ресурси на тлі можливості нових ударів росіян.

Нагадаємо, раніше голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявляв , що не можна виключати повного відключення електроенергії та опалення на тижні у разі подальших влучень російської армії до об'єктів енергетичної інфраструктури.

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Укренерго вимкнення світла Електроенергія Війна Росії проти України
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