Украинцев предупредили о возможности новых плановых отключений света: известны детали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас региональный характер отключений связан с определенными повреждениями сети и невозможностью доставки больших объемов мощности из одного региона в другой. Но в результате ударов россиян была повреждена не только сеть, но и генерация электроэнергии.

"Не исключено, что возможны плановые отключения электроэнергии связаны с общим дефицитом мощности в энергосистеме. Такие отключения во всех областях понемногу и по очереди уже применялись недавно и даже если они будут иметь место, они не будут сильно влиять на благосостояние и комфорт потребителей", - отметил Кудрицкий.

Также он призвал украинцев экономить электричество и рационально использовать ресурсы на фоне возможности новых ударов россиян.