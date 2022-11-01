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Украинцев предупредили о возможности новых плановых отключений света: известны детали

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Киев, Вторник 01 ноября 2022 21:22
Украинцев предупредили о возможности новых плановых отключений света: известны детали Иллюстративное фото: украинцев предупредили о возможности новых плановых отключений света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине могут применить плановые отключения света из-за дефицита мощности в энергосистеме нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас региональный характер отключений связан с определенными повреждениями сети и невозможностью доставки больших объемов мощности из одного региона в другой. Но в результате ударов россиян была повреждена не только сеть, но и генерация электроэнергии.

"Не исключено, что возможны плановые отключения электроэнергии связаны с общим дефицитом мощности в энергосистеме. Такие отключения во всех областях понемногу и по очереди уже применялись недавно и даже если они будут иметь место, они не будут сильно влиять на благосостояние и комфорт потребителей", - отметил Кудрицкий.

Также он призвал украинцев экономить электричество и рационально использовать ресурсы на фоне возможности новых ударов россиян.

Напомним, ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявлял, что нельзя исключать полного отключения электроэнергии и отопления на недели в случае дальнейших попаданий российской армии в объекты энергетической инфраструктуры.

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