Украинцев предупредили о возможности новых плановых отключений света: известны детали
В Украине могут применить плановые отключения света из-за дефицита мощности в энергосистеме нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире телемарафона.
По его словам, сейчас региональный характер отключений связан с определенными повреждениями сети и невозможностью доставки больших объемов мощности из одного региона в другой. Но в результате ударов россиян была повреждена не только сеть, но и генерация электроэнергии.
"Не исключено, что возможны плановые отключения электроэнергии связаны с общим дефицитом мощности в энергосистеме. Такие отключения во всех областях понемногу и по очереди уже применялись недавно и даже если они будут иметь место, они не будут сильно влиять на благосостояние и комфорт потребителей", - отметил Кудрицкий.
Также он призвал украинцев экономить электричество и рационально использовать ресурсы на фоне возможности новых ударов россиян.
Напомним, ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявлял, что нельзя исключать полного отключения электроэнергии и отопления на недели в случае дальнейших попаданий российской армии в объекты энергетической инфраструктуры.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.