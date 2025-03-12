Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею сповільнить роботу до травня: в чому причина
У пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею з 13 березня до 10 травня оформлення вантажів відбуватиметься у сповільненому режимі. Причина - проведення реконструкційних робіт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
"Важлива інформація для подорожуючих через пункт пропуску "Шегині"!.З 13 березня до 10 травня 2025 року через реконструкцію пункту пропуску оформлення вантажів відбуватиметься у сповільненому режимі", - йдеться в повідомленні.
Щоб уникнути затримок, у ДПСУ рекомендують заздалегідь планувати подорож і розглянути альтернативні маршрути через пункти пропуску поблизу.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна та ЄС готуються до запуску спільного митного контролю на кордоні. Це дозволить прискорити перевірку вантажів і спростити процедури для перевізників.
За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, вже цього року планується запуск пілотного проєкту на українсько-польському кордоні. Поки триває узгодження відповідної угоди з Єврокомісією.
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