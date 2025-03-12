Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею сповільнить роботу до травня: в чому причина

Фото: пункт пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею сповільнить роботу до 10 травня (Getty Images)

У пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею з 13 березня до 10 травня оформлення вантажів відбуватиметься у сповільненому режимі. Причина - проведення реконструкційних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Важлива інформація для подорожуючих через пункт пропуску "Шегині"!.З 13 березня до 10 травня 2025 року через реконструкцію пункту пропуску оформлення вантажів відбуватиметься у сповільненому режимі", - йдеться в повідомленні. Щоб уникнути затримок, у ДПСУ рекомендують заздалегідь планувати подорож і розглянути альтернативні маршрути через пункти пропуску поблизу.