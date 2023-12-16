Українців попередили про фейкові Telegram-канали військових: як їх відрізнити

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

За даними центру, згідно з описом фейкових Telegram-каналів, їх було створено начебто для отримання зворотного зв'язку щодо порушень і злочинів командування.

"Насправді такі Telegram-канали були створені росіянами для поширення своїх фейків і наративів, мета яких - дискредитувати як командування бригад чи батальйонів, так і самих військових", - пояснили в центрі.

Крім цього, такі канали створюються ворожою розвідкою для збору інформації за допомогою прийому зворотного звʼязку.

"Центр закликає не переходити у подібні канали та довіряти лише верифікованим джерелам інформації", - наголосили в ЦПД.

Нещодавно Служба безпеки України нагадала, що під час повномасштабного вторгнення РФ в країні з'явилась велика кількість колаборантів та зрадників. Повідомити про них можна за допомогою спеціального чат-бота.

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