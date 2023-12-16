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Украинцев предупредили о фейковых Telegram-каналах военных: как их отличить

Украина, Суббота 16 декабря 2023 16:56
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Украинцев предупредили о фейковых Telegram-каналах военных: как их отличить Фото: мошенники создают фейковые Telegram-каналы военных (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В сети активизировалось создание фейковых Telegram-каналов украинских бригад и батальонов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

По данным центра, согласно описанию фейковых Telegram-каналов, они были созданы якобы для получения обратной связи о нарушениях и преступлениях командования.

"На самом деле такие Telegram-каналы были созданы россиянами для распространения своих фейков и нарративов, цель которых - дискредитировать как командование бригад или батальонов, так и самих военных", - пояснили в центре.

Кроме этого, такие каналы создаются вражеской разведкой для сбора информации с помощью приема обратной связи.

"Центр призывает не переходить в подобные каналы и доверять только верифицированным источникам информации", - подчеркнули в ЦПИ.

Недавно Служба безопасности Украины напомнила, что во время полномасштабного вторжения РФ в стране появилось большое количество коллаборантов и предателей. Сообщить о них можно с помощью специального чат-бота.

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