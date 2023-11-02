В СБУ нагадали українцям, як повідомити про колаборантів та зрадників

Служба безпеки України нагадала, що під час повномасштабного вторгнення РФ в країні з'явилась велика кількість колаборантів та зрадників. Повідомити про них можна за допомогою спеціального чат-бота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

У відомстві нагадали, що варто повідомляти про осіб, які допомагають ворогу на тимчасово окупованих територіях. Або тих, хто коригує ракетні удари по наших населених пунктах, "зливає" важливі дані про розташування Сил оборони, поширює у соцмережах контент на підтримку окупантів.

Як це зробити:

чатбот від СБУ Stop russian war — t.me/stop_russian_war_bot

чатбот від Мінцифри єВорог, через який передано СБУ вже понад 10 тис. повідомлень — t.me/evorog_bot



"Ваша інформація одразу передається на опрацювання. Анонімність гарантуємо", - пише СБУ.

Як розпізнати колаборанта?

воює на боці РФ

пропагує російську владу та державу

організовує вибори на тимчасово окупованих територіях

заперечує збройну агресію Росії

допомагає ворогу будь-якими методами: здавання позицій ЗСУ, їжа, одяг тощо

Якщо ви стали свідком таких дій, слід відправити заявку в чатбот "єВорог" з головного екрана "Дії" або за посиланням.

При цьому важливо вказати ПІБ, дату народження та адресу колаборанта, а також детальний опис та фото, які підтверджують факт співпраці з росіянами.

Обов'язково видаляйте листування з ботом і кадри з телефона для власної безпеки.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що громадяни, які співпрацюють із загарбниками, мають лише два варіанти розвитку подальших дій: або вони спробують втекти в Росію, або будуть засуджені в Україні.

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