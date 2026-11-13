Шахраї лякають українців блокуванням карток: як не потрапити на гачок

Шахраї маскуються під працівників банків та виманюють у громадян конфіденційні дані під приводом термінового оновлення карток. Аферисти запевняють, що без цього рахунки будуть заблоковані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України та Національний банк України.

Як зазначається, шахраї можуть володіти певною інформацією про жертву, зокрема знати ім'я чи назву банку, щоб викликати довіру.

Однак справжні співробітники фінустанов ніколи не вимагають розголошувати повні реквізити, PIN-коди, три цифри зворотної сторони картки (CVV/CVC) чи коди з SMS, а також не змушують проводити операції під диктовку.

Фахівці наголошують, що для захисту власних коштів слід дотримуватися чітких правил кібербезпеки:

Не переходьте за підозрілими посиланнями - шахраї розсилають шкідливі лінки через месенджери та пошту для викрадення даних.

Перевіряйте ресурси - користуйтеся лише офіційними контактами та сайтами банків із безпечним протоколом https.

Уникайте фейкових чат-ботів - злочинці створюють копії ботів для викрадення грошей під виглядом виплат.

Створюйте надійні захисти - використовуйте унікальні складні паролі та ввімкніть двофакторну автентифікацію.

Якщо ви випадково розкрили дані картки або стали жертвою зловмисників, необхідно негайно зателефонувати до банку за номером на звороті картки для блокування рахунку.

Також слід звернутися до Кіберполіції через онлайн-форму або за номером гарячої лінії 0 800 505 170.