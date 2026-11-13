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Главная » Жизнь » Общество

Мошенники пугают украинцев блокировкой карт: как не попасть на крючок

21:02 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Мошенники пугают украинцев блокировкой карт: как не попасть на крючок Фото: украинцев предупреждают об опасных звонках (Getty Images)
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Мошенники маскируются под работников банков и выманивают у граждан конфиденциальные данные под предлогом срочного обновления карт. Аферисты уверяют, что без этого счета будут заблокированы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Национальную полицию Украины и Национальный банк Украины.

Как отмечается, мошенники могут обладать определенной информацией о жертве, в частности, знать имя или название банка, чтобы вызвать доверие.

Однако настоящие сотрудники финучреждений никогда не требуют разглашать полные реквизиты, PIN-коды, три цифры обратной стороны карты (CVV/CVC) или коды SMS, а также не заставляют проводить операции под диктовку.

Специалисты отмечают, что для защиты собственных средств следует соблюдать четкие правила кибербезопасности:

Не переходите по подозрительным ссылкам - мошенники рассылают вредоносные ссылки через мессенджеры и почту для похищения данных.

Проверяйте ресурсы - используйте только официальные контакты и сайты банков с безопасным протоколом https.

Избегайте фейковых чат-ботов - преступники создают копии ботов для угона денег под видом выплат.

Создавайте надежные защиты - используйте уникальные сложные пароли и включите двухфакторную аутентификацию.

Если вы случайно раскрыли данные карты или стали жертвой злоумышленников, необходимо немедленно позвонить в банк по номеру с обратной стороны карты для блокировки счета.

Также следует обратиться в Киберполицию по онлайн-форме или по номеру горячей линии 0 800 505 170.

Напомним, что подобные схемы часто связаны с разными проявлениями финансового мошенничества и киберпреступности.

Ранее специалисты подробно разбирали другие распространенные риски и способы защиты прав потребителей.

В частности, юристы объясняли, что делать, если с банковской карты исчезли деньги и когда банк обязан вернуть средства.

Также эксперты напоминали о правилах безопасности при использовании платежных карт в интернете и рассказывали, как распознать подозрительные предложения легкого заработка, чтобы не стать участником отмывания нелегальных капиталов.

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