Українців попередили про фейк щодо "особняків команди Залужного" в Каліфорнії

Ворожа пропаганда поширює фейкове відео про нібито особняки українських військових у США. Україна спростувала ці твердження, назвавши їх брехнею для дискредитації ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
За даними центру, ворожа пропаганда поширює фейкове відео від нібито платформи United24 Media, що під час пожеж у Каліфорнії постраждали вісім особняків, які буцімто належать високопоставленим українським військовим.
"У відео зазначається, що ці будинки начебто були куплені "членами команди Залужного" (колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, - ред.) у період з квітня 2022 року по лютий 2024 року", - пояснили в ЦПД
Верифікувавши інформацію в United24 Media, Центр розповів, що платформа не створювала й не поширювала цей відеоматеріал.
"Метою цієї брехні є дискредитація Збройних сил України", - наголосили в центрі.
Нагадаємо, що днями в Росії вигадали новий фейк про президента України Володимира Зеленського. За даними російських пропагандистів, він нібито купив віллу на "Острові мільярдерів", але це неправда.
Детальніше про цю історію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що це не перший фейк про Зеленського. наприклад у серпні росіяни поширювали інформацію про те, що влада США нібито хоче замінити президента України Володимира Зеленського через операцію в Курській області.
Як пояснюють в ЦПД, їх головна мета - дискредитувати українського президента.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.