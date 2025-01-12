Украинцев предупредили о фейке об "особняках команды Залужного" в Калифорнии

Вражеская пропаганда распространяет фейковое видео о якобы особняках украинских военных в США. Украина опровергла эти утверждения, назвав их ложью для дискредитации ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
По данным центра, вражеская пропаганда распространяет фейковое видео от якобы платформы United24 Media, что во время пожаров в Калифорнии пострадали восемь особняков, которые якобы принадлежат высокопоставленным украинским военным.
"В видео отмечается, что эти дома якобы были куплены "членами команды Залужного" (бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, - ред.) в период с апреля 2022 года по февраль 2024 года", - пояснили в ЦПД
Верифицировав информацию в United24 Media, Центр рассказал, что платформа не создавала и не распространяла этот видеоматериал.
"Целью этой лжи является дискредитация Вооруженных сил Украины", - отметили в центре.
Напомним, что на днях в России придумали новый фейк о президенте Украины Владимире Зеленском. По данным российских пропагандистов, он якобы купил виллу на "Острове миллиардеров", но это неправда.
Подробнее об этой истории, можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим, что это не первый фейк о Зеленском. Например, в августе россияне распространяли информацию о том, что власти США якобы хотят заменить президента Украины Владимира Зеленского из-за операции в Курской области.
Как объясняют в ЦПД, их главная цель - дискредитировать украинского президента.
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