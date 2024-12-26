Українців попередили про фейк щодо мобілізації людей з інвалідністю

В МОЗ пояснили, що усі люди, які мають статус інвалідності, продовжать отримувати пільги, послуги, допомогу та відстрочку від мобілізації, на підставі висновку МСЕК протягом терміну його дії.

Водночас в міністерстві запевнили, що інформація про те, що всі чоловіки з інвалідністю віком 25-60 років мають пройти переогляд щодо встановлення інвалідності, не відповідає дійсності.

"Ця категорія людей проходитиме повторний огляд виключно у випадку, якщо протягом 2022-2024 років вони мали пройти його, але не змогли з поважних причин та відповідно до винятків у законодавстві на час воєнного стану", - пояснили в МОЗ.

В міністерстві також пояснили, що МСЕК, і експертні команди з лікарів-практиків, які їх замінять з нового року, встановлюють чи скасовують інвалідність виключно на основі підстав і критеріїв, визначених у законодавстві.

Що залишиться без змін

Статус інвалідності, як і раніше гарантуватиме:

відстрочку від мобілізації,

доступ до пільг,

соціальних гарантій та допомоги.

Як зміниться процес

Замість МСЕК з 1 січня 2025 року працюватимуть експертні команди лікарів. Вони оцінюватимуть повсякденне функціонування людини прозоро та за чіткими критеріями.