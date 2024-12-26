Украинцев предупредили о фейке о мобилизации людей с инвалидностью

В Минздраве объяснили, что все люди, которые имеют статус инвалидности, продолжат получать льготы, услуги, помощь и отсрочку от мобилизации, на основании заключения МСЭК в течение срока его действия.

В то же время в министерстве заверили, что информация о том, что все мужчины с инвалидностью в возрасте 25-60 лет должны пройти переосвидетельствование по установлению инвалидности, не соответствует действительности.

"Эта категория людей будет проходить повторный осмотр исключительно в случае, если в течение 2022-2024 годов они должны были пройти его, но не смогли по уважительным причинам и в соответствии с исключениями в законодательстве на время военного положения", - пояснили в Минздраве.

В министерстве также пояснили, что МСЭК, и экспертные команды из врачей-практиков, которые их заменят с нового года, устанавливают или отменяют инвалидность исключительно на основе оснований и критериев, определенных в законодательстве.

Что останется без изменений

Статус инвалидности, как и раньше будет гарантировать:

отсрочку от мобилизации,

доступ к льготам,

социальным гарантиям и помощи.

Как изменится процесс

Вместо МСЭК с 1 января 2025 года будут работать экспертные команды врачей. Они будут оценивать повседневное функционирование человека прозрачно и по четким критериям.