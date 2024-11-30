Повторний огляд для людей з інвалідністю: кому та коли треба проходити

Деяким категоріям людей з інвалідністю треба проходити повторний огляд. У МОЗ України дали пояснення та назвали строки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ .

Чи буде чинним статус інвалідності до дати наступного оцінювання?

Так. Документи, видані МСЕК, залишаються чинними, а разом із ними - усі права, виплати, пільги, відстрочки та соціальні послуги. Якщо статус пожиттєвий, оцінювання проходити не потрібно.

Для кого потрібен повторний огляд?

Якщо ваш огляд мав відбутися в першій половині 2025 року - термін автоматично подовжено на 6 місяців від дати запровадження оцінювання повного функціонування, тобто до 30.06.2025.



Ті, хто пропустив огляд з поважних причин, мають пройти повторний огляд до:

1 листопада 2025 року - чоловіки 25-60 років із 2 або 3 групи інвалідності;

1 квітня 2026 року - всі інші категорії.

Кому чи за якими умовами можна не проходити оцінювання в рамках повторного огляду?

Людям із уже встановленим пожиттєвим статусом особи з інвалідністю;

Людям із важкими порушеннями здоров'я (онкологія, повна сліпота, втрата кінцівок тощо);

Тим, хто перебуває в зоні бойових дій або на окупованих територіях;

Військовим і правоохоронцям, які проходять військову службу - до завершення служби.

Як усе працюватиме?