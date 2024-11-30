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Повторний огляд для людей з інвалідністю: кому та коли треба проходити

Україна, Субота 30 листопада 2024 19:56
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Повторний огляд для людей з інвалідністю: кому та коли треба проходити Фото: українцям розповіли, яким категоріям інвалідів треба проходити повторний огляд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Деяким категоріям людей з інвалідністю треба проходити повторний огляд. У МОЗ України дали пояснення та назвали строки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.

Чи буде чинним статус інвалідності до дати наступного оцінювання?

Так. Документи, видані МСЕК, залишаються чинними, а разом із ними - усі права, виплати, пільги, відстрочки та соціальні послуги. Якщо статус пожиттєвий, оцінювання проходити не потрібно.

Для кого потрібен повторний огляд?

Якщо ваш огляд мав відбутися в першій половині 2025 року - термін автоматично подовжено на 6 місяців від дати запровадження оцінювання повного функціонування, тобто до 30.06.2025.

Ті, хто пропустив огляд з поважних причин, мають пройти повторний огляд до:

  • 1 листопада 2025 року - чоловіки 25-60 років із 2 або 3 групи інвалідності;
  • 1 квітня 2026 року - всі інші категорії.

Кому чи за якими умовами можна не проходити оцінювання в рамках повторного огляду?

  • Людям із уже встановленим пожиттєвим статусом особи з інвалідністю;
  • Людям із важкими порушеннями здоров'я (онкологія, повна сліпота, втрата кінцівок тощо);
  • Тим, хто перебуває в зоні бойових дій або на окупованих територіях;
  • Військовим і правоохоронцям, які проходять військову службу - до завершення служби.

Як усе працюватиме?

Замість МСЕК вашу справу розглядатиме експертна команда в лікарні.
Лікий лікар формує направлення та справу до експертної команди в електронній системі. Оцінювання проходитиме за новими правилами: електронні справи та документи, зручні місця проведення оцінювання, менше бюрократії.

Ліквідація МСЕК в Україні

22 жовтня Зеленський заявив про ліквідацію МСЕК, підписавши відповідний указ. А генпрокурор Андрій Костін оголосив, що йде у відставку через скандал з "інвалідністю" прокурорів в Україні.

Наразі відомо, що вже з січня МСЕК припинять свою діяльність. Їх функції передадуть кластерним і надкластерним лікарням.

Буквально 20 листопада Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроект про ліквідацію МСЕК. "За" проголосували понад 250 нардепів.

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