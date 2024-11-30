Повторний огляд для людей з інвалідністю: кому та коли треба проходити
Деяким категоріям людей з інвалідністю треба проходити повторний огляд. У МОЗ України дали пояснення та назвали строки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.
Чи буде чинним статус інвалідності до дати наступного оцінювання?
Так. Документи, видані МСЕК, залишаються чинними, а разом із ними - усі права, виплати, пільги, відстрочки та соціальні послуги. Якщо статус пожиттєвий, оцінювання проходити не потрібно.
Для кого потрібен повторний огляд?
Якщо ваш огляд мав відбутися в першій половині 2025 року - термін автоматично подовжено на 6 місяців від дати запровадження оцінювання повного функціонування, тобто до 30.06.2025.
Ті, хто пропустив огляд з поважних причин, мають пройти повторний огляд до:
- 1 листопада 2025 року - чоловіки 25-60 років із 2 або 3 групи інвалідності;
- 1 квітня 2026 року - всі інші категорії.
Кому чи за якими умовами можна не проходити оцінювання в рамках повторного огляду?
- Людям із уже встановленим пожиттєвим статусом особи з інвалідністю;
- Людям із важкими порушеннями здоров'я (онкологія, повна сліпота, втрата кінцівок тощо);
- Тим, хто перебуває в зоні бойових дій або на окупованих територіях;
- Військовим і правоохоронцям, які проходять військову службу - до завершення служби.
Як усе працюватиме?
Замість МСЕК вашу справу розглядатиме експертна команда в лікарні.
Лікий лікар формує направлення та справу до експертної команди в електронній системі. Оцінювання проходитиме за новими правилами: електронні справи та документи, зручні місця проведення оцінювання, менше бюрократії.
Ліквідація МСЕК в Україні
22 жовтня Зеленський заявив про ліквідацію МСЕК, підписавши відповідний указ. А генпрокурор Андрій Костін оголосив, що йде у відставку через скандал з "інвалідністю" прокурорів в Україні.
Наразі відомо, що вже з січня МСЕК припинять свою діяльність. Їх функції передадуть кластерним і надкластерним лікарням.
Буквально 20 листопада Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроект про ліквідацію МСЕК. "За" проголосували понад 250 нардепів.
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