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Українців попередили про два антициклони й "невеликий" циклон: яку погоду вони несуть

Погода в Україні - "неоднозначна" (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Найближчими днями погода в Україні може частково залежати від невеликого циклону (області зниженого тиску), який розміститься між двох антициклонів.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо та якої погоди чекати у різних регіонах України.

Основне про антициклони та циклон

Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, в суботу, 3 серпня:

  • антициклон Julian має розміститись над центральною частиною Європи
  • антициклон Halil - над Чорним морем
  • невеликий циклон без імені - між ними

Експерт опублікувала також відповідну карту, де антициклони позначаються буквою Н (високий атмосферний тиск), а циклони - літерою Т (низький атмосферний тиск).

Місцерозташування антициклонів і циклонів (карта: facebook.com/tala.didenko)

Якої погоди очікувати українцям найближчими днями

За словами синоптика, прийдешній циклон зумовить дощі та грози 3 серпня:

  • у західних областях України
  • на півночі (крім Сумської області)
  • у Вінницькій області
  • в Одеській області

У другій половині дня локальні дощі ймовірні також:

  • у Черкаській області
  • у Полтавській області
  • місцями - у Дніпрі та деяких районах Дніпропетровської області

"Більша частина півдня та східні області завтра належатимуть зоні впливу антициклону Halil - тому тут буде сухо та сонячно", - додала експерт.

Температури повітря вдень 3 серпня очікуються такі:

  • на заході та північному заході: 19-23°С
  • у північних областях: 22-25°С
  • у центральній частині України: 29-31°С
  • у Вінницькій області: 26-28°С
  • у східних областях: 30-33°С
  • на півдні України: 30-33°С
  • у північних районах Одеської області: 27-29°С

У неділю, 4 серпня, вночі дощі з грозами очікуються практично повсюди в Україні.

"Вдень 4 серпня захід та північ опиняться у сухому повітрі, а центр, схід та південь - побудуть серед локальних грозових дощів. Спека на півдні та сході в неділю спаде", - розповіла Діденко.

У Києві, за її словами, субота очікується дещо прохолодною (вдень - близько 24°С), часом можливі дощ з грозою. У неділю в столиці переважатиме суха й тепла погода.

"Перепади атмосферного тиску передбачаються у зв'язку зі зміною повітряних мас, тому й тиск артеріальний може смикатися", - підсумувала метеоролог.

В Українському гідрометеорологічному центрі уточнили також, що у понеділок, 5 серпня, погода очікується переважно без опадів. Лише у східних, вдень - і в західних областях, місцями невеликий дощ.

Вітер змінних напрямків, 3-10 м/с.

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що кліматологи стурбовані "тепловою хвилею", яка накрила Європу.

Читайте також, чому тропічні дощі можуть зміститись на північ і для яких країн це обернеться катастрофою.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка Наталки Діденко у Facebook, Український гідрометеорологічний центр.

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