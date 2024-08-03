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Украинцев предупредили о двух антициклонах и "небольшом" циклоне: какую погоду они несут

Погода в Украине - "неоднозначная" (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В ближайшие дни погода в Украине может частично зависеть от небольшого циклона (области пониженного давления), который разместится между двумя антициклонами.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно и какой погоды ждать в разных регионах Украины.

Основное об антициклонах и циклоне

Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, в субботу, 3 августа:

  • антициклон Julian должен разместиться над центральной частью Европы
  • антициклон Halil - над Черным морем
  • небольшой циклон без имени - между ними

Эксперт опубликовала также соответствующую карту, где антициклоны обозначаются буквой Н (высокое атмосферное давление), а циклоны - буквой Т (низкое атмосферное давление).

Месторасположение антициклонов и циклонов (карта: facebook.com/tala.didenko)

Какой погоды ждать украинцам в ближайшие дни

По словам синоптика, грядущий циклон обусловит дожди и грозы 3 августа:

  • в западных областях Украины
  • на севере (кроме Сумской области)
  • в Винницкой области
  • в Одесской области

Во второй половине дня локальные дожди возможны также:

  • в Черкасской области
  • в Полтавской области
  • местами - в Днепре и некоторых районах Днепропетровской области

"Большая часть юга и восточные области завтра будут принадлежать зоне влияния антициклона Halil - поэтому здесь будет сухо и солнечно", - добавила эксперт.

Температуры воздуха днем 3 августа ожидаются:

  • на западе и северо-западе: 19-23°С
  • в северных областях: 22-25°С
  • в центральной части Украины: 29-31°С
  • в Винницкой области: 26-28°С
  • в восточных областях: 30-33°С
  • на юге Украины: 30-33°С
  • в северных районах Одесской области: 27-29°С

В воскресенье, 4 августа, ночью дожди с грозами ожидаются практически везде в Украине.

"Днем 4 августа запад и север окажутся в сухом воздухе, а центр, восток и юг - побудут среди локальных грозовых дождей. Жара на юге и востоке в воскресенье спадет", - рассказала Диденко.

В Киеве, по ее словам, суббота ожидается несколько прохладной (днем около 24°С), временами возможны дождь с грозой. В воскресенье в столице будет преобладать сухая и теплая погода.

"Перепады атмосферного давления предполагаются в связи с изменением воздушных масс, поэтому и давление артериальное может дергаться", - подытожила метеоролог.

В Украинском гидрометеорологическом центре также уточнили, что в понедельник, 5 августа, погода ожидается преимущественно без осадков. Лишь в восточных, днем - и в западных областях, местами небольшой дождь.

Ветер переменных направлений, 3-10 м/с.

 

Напомним, ранее мы рассказывали, что климатологи обеспокоены "тепловой волной", накрывшей Европу.

Читайте также, почему тропические дожди могут сместиться на север и для каких стран это обернется катастрофой.

При подготовке материала были использованы следующие источники: страница Наталки Диденко в Facebook, Украинский гидрометеорологический центр.

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