Українців попередили про черги на кордоні з Польщею: де саме і в чому причина

Як зазначають у ДПСУ, ремонтні роботи триватимуть місяць.

У зв'язку з цим уповільнився пропуск вантажівок на в'їзд в Україну. На під'їзних шляхах до Дорогуська накопичується черга. На сьогоднішній ранок вона налічувала 500 ваговозів.

Українців просять врахувати цю інформацію при плануванні поїздки.

Черги на кордоні

Влітку пасажиропотік на кордонах України зріс майже у півтора рази. Разом із цим збільшилися черги на пунктах пропуску.

Яка причина такої ситуації та що робити, щоб уникнути тривалого очікування на кордоні, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також раніше ми повідомляли, що Державна прикордонна служба України посилює заходи стосовно встановлення законних підстав для перетинання державного кордону особами, внесеними до системи "Шлях".