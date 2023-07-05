Прикордонники посилюють контроль за перетином кордону через систему "Шлях"

Державна прикордонна служба України посилює заходи стосовно встановлення законних підстав для перетинання державного кордону особами, внесеними до системи "Шлях".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

Як зазначається, прикордонники фіксують порушення вчинені через систему "Шлях". Зважаючи на це, ДПСУ посилює заходи стосовно встановлення законних підстав для перетинання державного кордону особам, зареєстрованим у системі.

У ДПСУ повідомили, що впродовж минулого місяця більш як 1300 водіям було відмовлено у виїзді, 20 ліцензіатам тимчасово припинено доступ до системи.

Система "Шлях"

Минулого року в Україні запрацювала система "Шлях", яка дає змогу прикордонникам за лічені секунди проводити перевірку осіб водіїв віком 18-60 років, яким дозволено виїжджати за кордон по військову, гуманітарну допомогу або медичні вантажі.

Право скористуватися можливістю виїду за кордон через систему "Шлях" мають особи, які здійснюють перевезення: