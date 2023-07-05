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Прикордонники посилюють контроль за перетином кордону через систему "Шлях"

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Україна, Середа 05 липня 2023 17:13
Прикордонники посилюють контроль за перетином кордону через систему "Шлях" Фото: прикордонники посилюють контроль за перетином кордону через систему "Шлях"(Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Державна прикордонна служба України посилює заходи стосовно встановлення законних підстав для перетинання державного кордону особами, внесеними до системи "Шлях".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як зазначається, прикордонники фіксують порушення вчинені через систему "Шлях". Зважаючи на це, ДПСУ посилює заходи стосовно встановлення законних підстав для перетинання державного кордону особам, зареєстрованим у системі.

У ДПСУ повідомили, що впродовж минулого місяця більш як 1300 водіям було відмовлено у виїзді, 20 ліцензіатам тимчасово припинено доступ до системи.

Система "Шлях"

Минулого року в Україні запрацювала система "Шлях", яка дає змогу прикордонникам за лічені секунди проводити перевірку осіб водіїв віком 18-60 років, яким дозволено виїжджати за кордон по військову, гуманітарну допомогу або медичні вантажі.

Право скористуватися можливістю виїду за кордон через систему "Шлях" мають особи, які здійснюють перевезення:

  • для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
  • медичних вантажів;
  • вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення.

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