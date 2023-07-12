Украинцев предупредили о очередях на границе с Польшей: где именно и в чем причина

Как отмечают в ГПСУ, ремонтные работы продлятся месяц.

В связи с этим замедлился пропуск грузовиков на въезд в Украину. На подъездных путях к Дорогуску накапливается очередь. На сегодняшнее утро она насчитывала 500 грузовиков.

Украинцы просят учесть эту информацию при планировании поездки.

Очереди на границе

Летом пассажиропоток на границах Украины вырос почти в полтора раза. При этом увеличились очереди на пунктах пропуска.

Какова причина такой ситуации и что делать во избежание длительного ожидания на границе, - читайте в материале РБК-Украина.

Также ранее мы сообщали, что Государственная пограничная служба Украины ужесточает меры по установлению законных оснований для пересечения государственной границы лицами, внесенными в систему "Шлях".