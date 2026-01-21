ua en ru
В українців побільшало готівки "на руках": топ банкнот серед населення

Середа 21 січня 2026 14:17
UA EN RU
В українців побільшало готівки "на руках": топ банкнот серед населення Фото: В Україні стало більше готівки в обігу (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

За 2025 рік обсяг готівки в обігу в Україні зріс на 12,6% і станом на 1 січня 2026 року досяг 926,3 млрд гривень. Це на 103,9 млрд гривень більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Скільки готівки в обігу зараз

У НБУ зазначають, що торік темпи зростання готівки пришвидшилися (у 2024 році приріст становив 7,6%). Основні причини - відновлення економічної активності, зростання зарплат і соціальних виплат, стійкий споживчий попит та сповільнення інфляції.

Окремим фактором стало й погіршення безпекової ситуації. Через ризики атак на енергетичну та іншу інфраструктуру українці частіше формують запас готівки.

Станом на 1 січня 2026 року в готівковому обігу перебувало:

  • 2,6 млрд банкнот на суму 916,9 млрд гривень;
  • 15,2 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 9,3 млрд гривень.

На одного жителя України припадало в середньому 64 банкноти та 193 монети. Роком раніше ці показники становили 63 банкноти та 186 монет.

Які банкноти найпопулярніші

Найбільше в обігу банкнот номіналом 500 гривень - вони становлять 26% від загальної кількості. Найменше - банкнот по 50 гривень, їхня частка лише 4,6%.

Водночас у 2025 році вперше за останні роки зросла кількість банкнот:

  • 100 гривень - на 4,5%;
  • 50 гривень - на 6,3%.

У НБУ пояснюють це зміною тарифної політики, спрямованої на підвищення рівня розмінності готівки.

Найбільше скорочення припало на банкноти 200 гривень - їх кількість зменшилася на 17,6%. Причина - активне заміщення банкнотами номіналом 1 000 гривень та вилучення старих зразків. Також поменшало банкнот 10 і 5 гривень (на 10% та 8% відповідно), адже їх поступово замінюють монетами.

Що відбувається з монетами

В обігу перебувають обігові монети номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень. Найпоширеніша - 1 гривня, найрідкісніша - 10 гривень (4,6% та 2,3% відповідно).

Найшвидше у 2025 році зростала кількість монет:

  • 5 гривень - на 21%;
  • 10 гривень - на 29%.

Це пов’язано з політикою НБУ щодо заміни дрібних банкнот на монети, які служать значно довше.

Водночас з 1 жовтня 2025 року розпочалося поступове вилучення 10 копійок. За рік з обігу вже вивели 3,1 млн монет цього номіналу, хоча їх частка все ще становить 27,2% від загальної кількості розмінних монет.

Натомість попит на 50 копійок залишається стабільним, особливо у сфері торгівлі та послуг. Їхня частка в обігу - 9,1%.

Кількість монет 25 копійок за рік скоротилася на 0,1%, що пов’язано з вилученням цих неплатіжних монет з обігу.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні в обігу перебуває близько 1,5 млрд монет номіналом 50 копійок, які Нацбанк щороку докарбовує до 30 млн штук для підтримки їхньої якості. У майбутньому ці монети планують замінити новими монетами номіналом 50 шагів, які паралельно з копійками використовуватимуться як платіжний засіб, а згодом можуть набути колекційної цінності.

