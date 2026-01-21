ua en ru
У украинцев стало больше наличных "на руках": топ банкнот среди населения

Среда 21 января 2026 14:17
У украинцев стало больше наличных "на руках": топ банкнот среди населения Фото: В Украине стало больше наличных денег в обращении (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

За 2025 год объем наличных денег в обращении в Украине вырос на 12,6% и по состоянию на 1 января 2026 года достиг 926,3 млрд гривен. Это на 103,9 млрд гривен больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Сколько наличных денег в обращении сейчас

В НБУ отмечают, что в прошлом году темпы роста наличности ускорились (в 2024 году прирост составил 7,6%). Основные причины - восстановление экономической активности, рост зарплат и социальных выплат, устойчивый потребительский спрос и замедление инфляции.

Отдельным фактором стало и ухудшение ситуации с безопасностью. Из-за рисков атак на энергетическую и другую инфраструктуру украинцы чаще формируют запас наличных.

По состоянию на 1 января 2026 года в наличном обращении находилось:

  • 2,6 млрд банкнот на сумму 916,9 млрд гривен;
  • 15,2 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 9,3 млрд гривен.

На одного жителя Украины приходилось в среднем 64 банкноты и 193 монеты. Годом ранее эти показатели составляли 63 банкноты и 186 монет.

Какие банкноты самые популярные

Больше всего в обращении банкнот номиналом 500 гривен - они составляют 26% от общего количества. Меньше всего - банкнот по 50 гривен, их доля лишь 4,6%.

В то же время в 2025 году впервые за последние годы выросло количество банкнот:

  • 100 гривен - на 4,5%;
  • 50 гривен - на 6,3%.

В НБУ объясняют это изменением тарифной политики, направленной на повышение уровня разменности наличности.

Наибольшее сокращение пришлось на банкноты 200 гривен - их количество уменьшилось на 17,6%. Причина - активное замещение банкнотами номиналом 1 000 гривен и изъятие старых образцов. Также стало меньше банкнот 10 и 5 гривен (на 10% и 8% соответственно), ведь их постепенно заменяют монетами.

Что происходит с монетами

В обращении находятся оборотные монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. Самая распространенная - 1 гривна, самая редкая - 10 гривен (4,6% и 2,3% соответственно).

Быстрее всего в 2025 году росло количество монет:

  • 5 гривен - на 21%;
  • 10 гривен - на 29%.

Это связано с политикой НБУ по замене мелких банкнот на монеты, которые служат значительно дольше.

В то же время с 1 октября 2025 года началось постепенное изъятие 10 копеек. За год из обращения уже вывели 3,1 млн монет этого номинала, хотя их доля все еще составляет 27,2% от общего количества разменных монет.

Зато спрос на 50 копеек остается стабильным, особенно в сфере торговли и услуг. Их доля в обращении - 9,1%.

Количество монет 25 копеек за год сократилось на 0,1%, что связано с изъятием этих неплатежных монет из обращения.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине в обращении находится около 1,5 млрд монет номиналом 50 копеек, которые Нацбанк ежегодно дочеканивает до 30 млн штук для поддержания их качества. В будущем эти монеты планируют заменить новыми монетами номиналом 50 шагов, которые параллельно с копейками будут использоваться как платежное средство, а впоследствии могут приобрести коллекционную ценность.

