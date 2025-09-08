UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Ворог може "депортувати" українців в окупації, які не отримали паспорт РФ, - Федоров

Фото: жителів ТОТ змушують отримати паспорти РФ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

На тимчасово окупованих територіях (ТОТ) після 10 вересня українців без російського паспорта прирівняють до "нелегальних мігрантів". Їм загрожує депортація з власних домівок.

Про це повідомляє РБК-Україна с посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Івана Федорова в ефірі телемарафону.

Як зазначив Федоров, після 10 вересня українців, які не отримали російський паспорт на тимчасово окупованих територіях, указом російського диктатора Володимира Путіна прирівняють до "нелегальних мігрантів" та погрожують депортувати з рідного дому. 

Йдеться про указ, підписаний Путіним у березні 2024 року. Документ зобов’язує громадян України, які "незаконно перебувають у РФ", до 10 вересня або покинути територію, або легалізувати своє перебування.

За словами голови ОВА, вижити без паспорта країни-агресора на ТОТ майже неможливо. Зокрема, без нього:

  • немає доступу до медицини, навіть екстреної;
  • діти не можуть навчатися, а батькам загрожує позбавлення батьківських прав;
  • заборонено працювати у більшості сфер;
  • відсутність паспорта на блокпостах чи під час обшуків стає підставою для арешту;
  • нерухомість, не оформлена за російським законодавством, визнається "безхазяйною" та відбирається.

Водночас навіть наявність паспорта не гарантує безпеки. 

"Якщо ти українець - ти під загрозою. Примусова паспортизація - це інструмент, який Росія використовує для того, щоб посилити свій вплив на людей, зробити їх залежними від окупаційної влади та встановити жорсткіший контроль над мешканцями тимчасово окупованих територій", - наголосив Федоров.

Примусова паспортизація в окупації

Нагадаємо, що починаючи з 5 січня на тимчасово окупованих територіях України запрацював реєстр "контрольованих осіб". Ворог вносить до нього українців, які не отримали паспорт Росії.

Також в РФ ухвалили закон, який дав змогу поліцейським проникати в приміщення на тимчасово окупованих територіях. Йдеться теж про тих, хто не отримав російський паспорт. Так званий закон набув чинності 5 березня 2025 року.

