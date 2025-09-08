Ворог може "депортувати" українців в окупації, які не отримали паспорт РФ, - Федоров

Як зазначив Федоров, після 10 вересня українців, які не отримали російський паспорт на тимчасово окупованих територіях, указом російського диктатора Володимира Путіна прирівняють до "нелегальних мігрантів" та погрожують депортувати з рідного дому.

Йдеться про указ, підписаний Путіним у березні 2024 року. Документ зобов’язує громадян України, які "незаконно перебувають у РФ", до 10 вересня або покинути територію, або легалізувати своє перебування.

За словами голови ОВА, вижити без паспорта країни-агресора на ТОТ майже неможливо. Зокрема, без нього:

немає доступу до медицини, навіть екстреної;

діти не можуть навчатися, а батькам загрожує позбавлення батьківських прав;

заборонено працювати у більшості сфер;

відсутність паспорта на блокпостах чи під час обшуків стає підставою для арешту;

нерухомість, не оформлена за російським законодавством, визнається "безхазяйною" та відбирається.

Водночас навіть наявність паспорта не гарантує безпеки.

"Якщо ти українець - ти під загрозою. Примусова паспортизація - це інструмент, який Росія використовує для того, щоб посилити свій вплив на людей, зробити їх залежними від окупаційної влади та встановити жорсткіший контроль над мешканцями тимчасово окупованих територій", - наголосив Федоров.