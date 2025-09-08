Ворог може "депортувати" українців в окупації, які не отримали паспорт РФ, - Федоров

На тимчасово окупованих територіях (ТОТ) після 10 вересня українців без російського паспорта прирівняють до "нелегальних мігрантів". Їм загрожує депортація з власних домівок.
Про це повідомляє РБК-Україна с посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Івана Федорова в ефірі телемарафону.
Як зазначив Федоров, після 10 вересня українців, які не отримали російський паспорт на тимчасово окупованих територіях, указом російського диктатора Володимира Путіна прирівняють до "нелегальних мігрантів" та погрожують депортувати з рідного дому.
Йдеться про указ, підписаний Путіним у березні 2024 року. Документ зобов’язує громадян України, які "незаконно перебувають у РФ", до 10 вересня або покинути територію, або легалізувати своє перебування.
За словами голови ОВА, вижити без паспорта країни-агресора на ТОТ майже неможливо. Зокрема, без нього:
Водночас навіть наявність паспорта не гарантує безпеки.
"Якщо ти українець - ти під загрозою. Примусова паспортизація - це інструмент, який Росія використовує для того, щоб посилити свій вплив на людей, зробити їх залежними від окупаційної влади та встановити жорсткіший контроль над мешканцями тимчасово окупованих територій", - наголосив Федоров.
Нагадаємо, що починаючи з 5 січня на тимчасово окупованих територіях України запрацював реєстр "контрольованих осіб". Ворог вносить до нього українців, які не отримали паспорт Росії.
Також в РФ ухвалили закон, який дав змогу поліцейським проникати в приміщення на тимчасово окупованих територіях. Йдеться теж про тих, хто не отримав російський паспорт. Так званий закон набув чинності 5 березня 2025 року.