Росія "узаконила" репресії проти українців в окупації, які не отримали паспорт РФ, - ЦНС

В Росії прийняли закон, який дозволить поліцейським проникати у помешкання українців на тимчасово окупованих територіях України. Він вступить у дію з 5 березня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

З прийняттям нового закону поліція РФ у рамках так званого держконтролю за мігрантами отримає право на доступ до житла та інших приміщень, у яких фактично проживають такі "іноземці". Однак насправді мова йде про тих "мігрантів", які не обміняли свій український паспорт на російський. Ще у 2024 році у ЦНС попереджали, що українцям в окупації, які не отримали паспорт РФ, з 2025 року присвоять статус "мігрантів".