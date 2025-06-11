Українців налякали новими штрафами за порушення ПДР з 1 липня: у поліції відреагували

У мережі з'явилися чутки про те, що в Україні можуть значно підвищити штрафи за порушення правил дорожнього руху з 1 липня. Така інформація виявилася фейковою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького в Telegram.
У мережі без посилання на офіційні джерела сьогодні написали про те, що в Україні введуть нові штрафи за порушення ПДР. Зокрема, стверджувалося таке:
"Мережею поширюється інформація, про нові штрафи за порушення ПДР з 1 липня. Повідомляю: поки що такі зміни не ухвалено!" - наголосив Білошицький.
Він запевнив, що про будь-які зміни, які стосуються штрафів за порушення ПДР, повідомлятимуть на офіційних сторінках поліції.
Лише вчора, 10 червня, Патрульна поліція Харківської області нагадала про обмеження швидкості для водіїв.
Зокрема, в населених пунктах авто можуть рухатися зі швидкістю до 50 км/год.
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