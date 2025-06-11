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Украинцев напугали новыми штрафами за нарушение ПДД c 1 июля: в полиции отреагировали

Иллюстративное фото: в Украине не приняли решение о новых штрафах за нарушение ПДД (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В сети появились слухи о том, что в Украине могут значительно повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения с 1 июля. Такая информация оказалась фейковым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Telegram.

Фейки о штрафах

В сети без ссылки на официальные источники сегодня написали о том, что в Украине введут новые штрафы за нарушение ПДД. В частности, утверждалось следующее:

  • превышение скорости более чем на 20 км/ч - штраф увеличат с 340 до 1020 гривен;
  • превышение на 50+ км/ч - 1700 гривен;
  • за три и более таких нарушений в год - лишение прав на 6 месяцев;
  • за парковку в неположенных местах - штраф вырастет с 255 до 850 гривен,
  • а при эвакуации автомобиля - еще 1200-1500 гривен за услуги спецтехники;
  • за езду без ремня безопасности - с 510 до 1530 гривен. Если не пристегнут ребенок - отдельный штраф 1700 гривен;
  • за разговор по телефону за рулем - с 510 до 1190 гривен.

Реакция Билошицкого

"Сетью распространяется информация, о новых штрафах за нарушение ПДД с 1 июля. Сообщаю: пока такие изменения не приняты!" - подчеркнул Билошицкий. 

Он заверил, что о любых изменениях, которые касаются штрафов за нарушение ПДД, будут сообщать на официальных страницах полиции. 

Ограничение скорости

Только вчера, 10 июня, Патрульная полиция Харьковской области напомнила об ограничении скорости для водителей.

В частности, в населенных пунктах авто могут двигаться со скоростью до 50 км/час.

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