Украинцев напугали новыми штрафами за нарушение ПДД c 1 июля: в полиции отреагировали

Фейки о штрафах

В сети без ссылки на официальные источники сегодня написали о том, что в Украине введут новые штрафы за нарушение ПДД. В частности, утверждалось следующее:

превышение скорости более чем на 20 км/ч - штраф увеличат с 340 до 1020 гривен;

превышение на 50+ км/ч - 1700 гривен;

за три и более таких нарушений в год - лишение прав на 6 месяцев;

за парковку в неположенных местах - штраф вырастет с 255 до 850 гривен,

а при эвакуации автомобиля - еще 1200-1500 гривен за услуги спецтехники;

за езду без ремня безопасности - с 510 до 1530 гривен. Если не пристегнут ребенок - отдельный штраф 1700 гривен;

за разговор по телефону за рулем - с 510 до 1190 гривен.

Реакция Билошицкого

"Сетью распространяется информация, о новых штрафах за нарушение ПДД с 1 июля. Сообщаю: пока такие изменения не приняты!" - подчеркнул Билошицкий.

Он заверил, что о любых изменениях, которые касаются штрафов за нарушение ПДД, будут сообщать на официальных страницах полиции.