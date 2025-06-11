Украинцев напугали новыми штрафами за нарушение ПДД c 1 июля: в полиции отреагировали

В сети появились слухи о том, что в Украине могут значительно повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения с 1 июля. Такая информация оказалась фейковым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Telegram.
В сети без ссылки на официальные источники сегодня написали о том, что в Украине введут новые штрафы за нарушение ПДД. В частности, утверждалось следующее:
"Сетью распространяется информация, о новых штрафах за нарушение ПДД с 1 июля. Сообщаю: пока такие изменения не приняты!" - подчеркнул Билошицкий.
Он заверил, что о любых изменениях, которые касаются штрафов за нарушение ПДД, будут сообщать на официальных страницах полиции.
Только вчера, 10 июня, Патрульная полиция Харьковской области напомнила об ограничении скорости для водителей.
В частности, в населенных пунктах авто могут двигаться со скоростью до 50 км/час.
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