Українців лякають глобальною кібератакою 17 листопада: що відомо про новий фейк

У соцмережах поширюють повідомлення про нібито масштабну кібератаку 17 листопада. Автори дописів стверджують, що хакери обнулять банківські рахунки, а потім у всьому світі на три місяці зникне інтернет. Однак ці прогнози не мають жодних підтверджень.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Центру протидії дезінформації у Facebook .

Звідки взялися чутки

Автори дописів закликають людей запасатися продуктами, водою та готівкою. Як докази майбутньої катастрофи вони наводять рекомендації урядів різних країн щодо підготовки до надзвичайних ситуацій.

Проте ці рекомендації не пов'язані з 17 листопада й не містять попереджень про кібератаку. Їх використали для поширення непідтверджених тверджень.

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Що запланували у США

Ще одним приводом для чуток стала запланована на 17 листопада перевірка системи оповіщення у США. Вона передбачає тестове повідомлення на радіо й телебаченні.

Водночас перевірка не передбачає відключення інтернету або обмеження доступу до банківських рахунків.

Отже, інформація про глобальну кібератаку, обнулення рахунків і тривале відключення інтернету не має підтверджень. Поширювати такі повідомлення як достовірні не варто.