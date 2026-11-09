ua en ru
Пн, 09 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Українців лякають глобальною кібератакою 17 листопада: що відомо про новий фейк

17:47 09.11.2026 Пн
2 хв
aimg Василина Копитко
Українців лякають глобальною кібератакою 17 листопада: що відомо про новий фейк Українців попередили про поширення нового фейку (колаж РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

У соцмережах поширюють повідомлення про нібито масштабну кібератаку 17 листопада. Автори дописів стверджують, що хакери обнулять банківські рахунки, а потім у всьому світі на три місяці зникне інтернет. Однак ці прогнози не мають жодних підтверджень.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Центру протидії дезінформації у Facebook.

Звідки взялися чутки

Автори дописів закликають людей запасатися продуктами, водою та готівкою. Як докази майбутньої катастрофи вони наводять рекомендації урядів різних країн щодо підготовки до надзвичайних ситуацій.

Проте ці рекомендації не пов'язані з 17 листопада й не містять попереджень про кібератаку. Їх використали для поширення непідтверджених тверджень.

Читайте також: В мережі пишуть, що Іран погрожує вдарити по Україні: що відбувається насправді

Що запланували у США

Ще одним приводом для чуток стала запланована на 17 листопада перевірка системи оповіщення у США. Вона передбачає тестове повідомлення на радіо й телебаченні.

Водночас перевірка не передбачає відключення інтернету або обмеження доступу до банківських рахунків.

Отже, інформація про глобальну кібератаку, обнулення рахунків і тривале відключення інтернету не має підтверджень. Поширювати такі повідомлення як достовірні не варто.

Читайте також про те, що нещодавня російська кібератака на український застосунок "Повітряна тривога", яка сповістила про ядерну та хімічну небезпеку, мала на меті підірвати довіру до системи оповіщення.

Раніше ми писали про те, як шахраї зламують Telegram та як можна від цього захиститись.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Кібератака Фейки
Новини
НАТО направить представника на переговори в Абу-Дабі: хто візьме участь
НАТО направить представника на переговори в Абу-Дабі: хто візьме участь
Аналітика
Здати території без військової поразки – це капітуляція: інтерв'ю з Андрієм Іллєнком
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна Здати території без військової поразки – це капітуляція: інтерв'ю з Андрієм Іллєнком