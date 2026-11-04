В мережі пишуть, що Іран погрожує вдарити по Україні: що відбувається насправді

Іран не погрожував завдавати ракетних ударів по Києву, Львову та Одесі у разі атаки США. Поширені в мережі повідомлення разом із нібито ефіром іранського телеканалу є повною підробкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації .

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що такі вкиди спрямовані виключно на те, щоб поширити панічні настрої серед українців та створити уявну загрозу.

В оригінальній трансляції показували зовсім інше зображення, а поширений у мережі скриншот є сфальсифікованим.

Насправді під час іранської телевізійного ефіру взагалі не йшлося про будь-які можливі удари по Україні.

На ньому зображена карта Європи з позначеними українськими містами - Києвом, Львовом та Одесою.

У Telegram-каналах почали масово поширювати інформацію про те, що Іран нібито готується вдарити ракетами по українських містах.

Нагадаємо, що нещодавно росіяни вдалися до серії чергових маніпуляцій та вкидів для дискредитації України й зняття з себе відповідальності за злочини.

Зокрема, Росія хотіла перекласти відповідальність за смертоносний удар по вокзалу у Дніпрі на "роботу української ППО". Однак у Повітряних силах надали фотодоказ, який повністю спростовує цей наклеп.

Крім того, у соцмережах ширилася інформація про нібито втечу двох озброєних російських полонених та розстріл автомобіля військових у Харківській області.

Втім, у ЗСУ оперативно спростували цей вкид, зауваживши, що повідомлення є черговим фейком.