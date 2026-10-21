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"Проголосуй за дитину": як шахраї зламують Telegram та як захиститися

11:59 21.10.2026 Ср
3 хв
aimg Тетяна Веремєєва
"Проголосуй за дитину": як шахраї зламують Telegram та як захиститися Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Шахраї зламують Telegram через повідомлення з проханням проголосувати за дитину в конкурсі. Захистити акаунт від зламу допоможуть кілька простих кроків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.

Як працює схема зі зламом Telegram

Користувачам можуть надходити повідомлення на кшталт "Проголосуй за мою донечку під номером 5 у конкурсі!". За таким проханням може ховатися шахрайська схема: перехід за посиланням може призвести до втрати доступу до акаунту.

Зловмисники можуть використати його для викрадення персональних даних, виманювання грошей та інших протиправних дій.

У ЦПД наголошують, що жоден месенджер не гарантує абсолютного захисту від шахрайства та зламу. Водночас правильні налаштування безпеки допомагають знизити ризики.

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Як захистити Telegram: п'ять кроків

1. Увімкніть двоетапну автентифікацію

У налаштуваннях Telegram відкрийте "Приватність і безпека" та виберіть "Двоетапна перевірка". Установіть додатковий пароль для входу й додайте електронну пошту для відновлення доступу.

2. Обмежте доступ до особистих даних

Перевірте, хто може бачити ваш номер телефону, фото профілю та час останньої активності. Це можна налаштувати в розділі "Приватність і безпека".

3. Обмежте запрошення до груп і каналів

Перевірте, хто може додавати вас до груп і каналів. За потреби звузьте коло таких користувачів і налаштуйте винятки.

4. Перевірте активні сеанси

У розділі "Пристрої" перегляньте список пристроїв, на яких відкрито ваш акаунт. Завершіть невідомі сеанси, а також ті, якими більше не користуєтеся.

5. Увімкніть код блокування

У розділі "Приватність і безпека" налаштуйте код блокування Telegram та автоматичне блокування застосунку. Це допоможе захистити листування, якщо хтось отримає доступ до вашого телефона.

Назви пунктів меню можуть відрізнятися залежно від пристрою та версії застосунку.

У ЦПД радять періодично перевіряти налаштування приватності та список підключених пристроїв. Також варто обережно ставитися до повідомлень із проханнями проголосувати в конкурсі або перейти за посиланням, навіть якщо вони надійшли від знайомих.

Раніше РБК-Україна розповідало, як шахраї видають себе за поліцейських, лякають затриманням родичів або кримінальною відповідальністю та вимагають гроші за "вирішення питання". Кіберполіція радить одразу класти слухавку, самостійно зв’язуватися з родичами й не передавати незнайомцям гроші, банківські дані та коди з SMS.

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