Для українців за кордоном ввели важливі зміни: стосується документів

Що треба знати про нововведення

"Громадяни у зручний для них час через надійну та доступну систему "е-Консул" можуть подати онлайн заяву на вчинення нотаріальної дії, завантажити зразок необхідної довіреності чи нотаріальної заяви, підвантажити усі необхідні документи", - заявив Сибіга.

У МЗС зазначають, що новація дозволить значно спростити процес, зекономити час заявників та зробити консульські послуги більш доступними для українців за кордоном.

Послуга доступна у всіх 120 закордонних дипломатичних установах України, які надають консульські послуги. Серед них - посольства, генеральні консульства та консульства України в країнах Європи, Азії, Африки, Північної та Південної Америки, зокрема у Великій Британії, Німеччині, США, Канаді, Італії, Польщі, Туреччині, Іспанії, Франції, Японії та багатьох інших.

Додамо, що введення в дію автоматизованої процедури подачі документів для вчинення нотаріальних дій розпочали ще 1 липня. Тоді до пілотного проєкту долучилось 40 дипустанов.

Детальну інформацію та відповіді на поширені питання можна знайти на вебсайтах відповідних дипломатичних і консульських установ.

Послугую скористалось вже майже пів тисячі українців

"Всі процедури подачі та обробки документів тепер можна зробити без потреби попереднього фізичного відвідання дипустанови. Замість довгого очікування, подорожей, оформлення - тепер зручна онлайн процедура і згодом короткий візит, щоб лише забрати готовий документ", - зазначає міністр.

Він також додав, що з моменту підключення перших двох черг дипустанов у липні, нею вже скористалися майже півтисячі українців.

"Нашим безумовним пріоритетом і надалі залишається захист прав та інтересів громадян України за кордоном. Для цього МЗС продовжує працювати над реформою консульських послуг і максимальним спрощенням доступу до них. Мета в тому, щоб мати сервіс, гідний сучасної, технологічної та сильної європейської держави", - наголошує Сибіга.