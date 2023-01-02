На українців, які приїдуть в Ізраїль цьогоріч, чекають серйозні обмеження: що відомо

Українці, які прибудуть до Ізраїля у 2023 році, будуть обмежені у працевлаштуванні на території країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльське видання Haaretz.
Як зазначає видання, таке рішення ухвалило Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю з подачі міністра Аєлет Шакед, яка йде у відставку. Обмеження стосуватимуться українців, які прибули до країни після 1 жовтня 2022 року - вони не зможуть легально влаштуватися на роботу.
За даними Haaretz, в МВС пояснили, що українці, які в'їхали в Ізраїль після початку повномасштабного вторгнення РФ, підпадають під груповий захист від депортації, яку щомісяця проводить МВС. Таким біженцям дозволено працювати через 90 днів після прибуття в країну.
Водночас ті українські громадяни, які прибули до Ізраіля після червня 2022 року, підпадають під дію процедури, яка обмежує працевлаштування. Зокрема, такі громадяни України можуть працювати тільки у 17 містах країни і тільки у таких сферах:
"Обмеження працевлаштування цих українців певними містами та професіями збільшує їх шанси на експлуатацію з боку роботодавців, які добре усвідомлюють, що їм важко знайти роботу. В результаті вони можуть жити в злиднях, не отримують соціальних послуг і мають дуже мало прав", - пише видання.
Загалом з початку війни до Ізраїлю з України приїхали, за інформацією видання, 46 206 українців. Серед них - близько тисячі осіб були визнані такими, хто підпадає під дію закону про депортацію. З того часу країну вже залишили 30 792 українці. Наразі там перебувають 14 420 громадян України, які прибули туди з початку війни.
РБК-України сьогодні, 2 січня, повідомляло, що МЗС Ізраїлю відновить прямі контакти з РФ на найвищому рівні, а також менше публічно говоритиме про російсько-українське питання.
Нагадаємо, раніше експрем'єр Ізраїлю Яїр Лапід заявляв, що передача систем ППО Україні є невірним "переходом кордонів".
Водночас ми писали, що Херсонська область отримала 17 генераторів різної потужності як допомогу від Ізраїлю.
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