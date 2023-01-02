Украинцев, которые приедут в Израиль в этом году, ждут серьезные ограничения: что известно

Как отмечает издание, такое решение приняло уходящее в отставку Министерство внутренних дел Израиля с подачи министра Аелет Шакед. Ограничения будут касаться украинцев, приехавших в страну после 1 октября 2022 года - они не смогут легально устроиться на работу.

По данным Haaretz, в МВД пояснили, что уехавшие в Израиль украинцы после начала полномасштабного вторжения РФ подпадают под групповую защиту от депортации, которую ежемесячно проводит МВД. Таким беженцам разрешено работать спустя 90 дней после прибытия в страну.

В то же время, те украинские граждане, которые прибыли в Израиль после июня 2022 года, подпадают под действие процедуры, которая ограничивает трудоустройство. В частности, такие граждане Украины могут работать только в 17 городах страны и только в следующих сферах:

на строительстве;

в сельском хозяйстве;

в учреждениях по уходу за больными и пожилыми людьми;

в отелях.

"Ограничение трудоустройства этих украинцев определенными городами и профессиями увеличивает их шансы на эксплуатацию со стороны работодателей, хорошо осознающих, что им трудно найти работу. В результате они могут жить в нищете, не получают социальных услуг и имеют очень мало прав", - пишет издание.

Всего с начала войны в Израиль из Украины приехали, по информации издания, 46 206 украинцев. Среди них - около тысячи человек были признаны подпадающими под действие закона о депортации. С этого времени страну уже покинули 30 792 украинца. В настоящее время там находятся 14 420 граждан Украины, прибывших туда с начала войны.