Новий голова МЗС Ізраїлю хоче змінити підхід до війни Росії проти України

МЗС Ізраїлю відновить прямі контакти з РФ на найвищому рівні, а також менше публічно говоритиме про російсько-українське питання.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haaretz , про це заявив новий міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен.

Ще нещодавно він анонсував, що у вівторок, 3 січня, проведе телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Це буде перший діалог між главами МЗС двох країн з початку повномасштабної війни РФ проти України.

"У російсько-українському питанні ми одне зробимо напевно - ми менше говоритимемо публічно", - зазначив Коен.

Він також відмовився коментувати інформацію про початок постачання оборонної зброї Україні, але пообіцяв продовжити передачу гуманітарної допомоги.