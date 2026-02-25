UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Українців чекають не всюди: де в Європі підтримка біженців зараз найменша

У деяких країнах українці втрачають підтримку (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко, Катерина Гончарова

Хоча більшість європейців продовжують підтримувати українців, у деяких країнах ставлення до біженців суттєво змінилось (а умови перебування стали суворішими).

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "П'ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі".

Читайте також: Українські біженці можуть претендувати на нові репарації: кому та як подати заяву

Як змінюється підтримка українців за кордоном

Постдокторантка Київської школи економіки Дарія Михайлишина у коментарі РБК-Україна розповіла, що в цілому українці за кордоном повинні сьогодні доводити, що намагаються знайти роботу, вчать мову, а їхні діти - відвідують місцеві школи.

Тобто йдеться про інтеграцію в життя приймаючої країни.

"Також деякі країни роблять умови для нових біженців жорсткішими, аніж для старих. Особливо, якщо вони уже жили в інших країнах, або виїхали з "безпечніших" регіонів України", - поділилась спеціаліст.

Вона пояснила, що "частково ці люди сприймаються, як економічні мігранти (які шукають країну з більш комфортним рівнем життя), а не біженці, які тікають від війни".

При цьому загальний "тренд" у країнах Європейського Союзу зараз - зменшення розмірів соціальних виплат для українців та жорсткіші умови для їх отримання.

У деяких країнах Європи українських біженців більше, ніж в інших (інфографіка РБК-Україна)

Які країни підтримують прийом біженців найменше

Михайлишина повідомила, що загалом підтримка біженців в Європі знизилася, але не обвалилася.

"За даними Євробарометра (весна 2025), 80% європейців все ще підтримують прийом біженців з України. Разом із тим, підтримка різниться від країни до країни", - пояснила вона.

В яких країнах Європи українці найчастіше отримують тимчасовий захист (інфографіка РБК-Україна)

Так, найнижча підтримка прийому біженців з України нині:

  • у Чехії - 53%;
  • у Болгарії - 69%;
  • у Румунії - 71%;
  • в Угорщині - 73%;
  • у Польщі - 74%.

Тим часом найвища підтримка наших громадян у таких країнах:

  • Португалія - 91%;
  • Іспанія - 93%;
  • Данія - 94%;
  • Фінляндія - 97%;
  • Швеція - 97%.

Нагадаємо, раніше Польща офіційно оголосила про завершення тимчасового захисту для українців 4 березня 2026 року, хоча загальне рішення ЄС передбачає його дію до 2027 року.

Тим часом ми пояснювали, хто і як узгоджує завершення тимчасового захисту українців в ЄС.

Читайте також, як не втратити пенсію чи субсидію тим, хто за кордоном.

