Общество Образование Деньги Изменения

Украинцев ждут не везде: где в Европе поддержка беженцев сейчас наименьшая

В некоторых странах украинцы теряют поддержку (фото иллюстративный: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

Хотя большинство европейцев продолжают поддерживать украинцев, в некоторых странах отношение к беженцам существенно изменилось (а условия пребывания стали более строгими).

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше".

Читайте также: Украинские беженцы могут претендовать на новые репарации: кому и как подать заявление

Как меняется поддержка украинцев за границей

Постдокторантка Киевской школы экономики Дарья Михайлишина в комментарии РБК-Украина рассказала, что в целом украинцы за границей должны сегодня доказывать, что пытаются найти работу, учат язык, а их дети - посещают местные школы.

То есть речь идет об интеграции в жизнь принимающей страны.

"Также некоторые страны делают условия для новых беженцев более жесткими, чем для старых. Особенно, если они уже жили в других странах, или выехали из "безопасных" регионов Украины", - поделилась специалист.

Она объяснила, что "частично эти люди воспринимаются, как экономические мигранты (которые ищут страну с более комфортным уровнем жизни), а не беженцы, которые бегут от войны".

При этом общий "тренд" в странах Европейского Союза сейчас - уменьшение размеров социальных выплат для украинцев и более жесткие условия для их получения.

В некоторых странах Европы украинских беженцев больше, чем в других (инфографика РБК-Украина)

Какие страны поддерживают прием беженцев меньше всего

Михайлишина сообщила, что в целом поддержка беженцев в Европе снизилась, но не обвалилась.

"По данным Евробарометра (весна 2025), 80% европейцев все еще поддерживают прием беженцев из Украины. Вместе с тем, поддержка отличается от страны к стране", - объяснила она.

В каких странах Европы украинцы чаще всего получают временную защиту (инфографика РБК-Украина)

Так, самая низкая поддержка приема беженцев из Украины сейчас:

  • в Чехии - 53%;
  • в Болгарии - 69%;
  • в Румынии - 71%;
  • в Венгрии - 73%;
  • в Польше - 74%.

Между тем самая высокая поддержка наших граждан в таких странах:

  • Португалия - 91%;
  • Испания - 93%;
  • Дания - 94%;
  • Финляндия - 97%;
  • Швеция - 97%.

Напомним, ранее Польша официально объявила о завершении временной защиты для украинцев 4 марта 2026 года, хотя общее решение ЕС предусматривает его действие до 2027 года.

Тем временем мы объясняли, кто и как согласовывает завершение временной защиты украинцев в ЕС.

Читайте также, как не потерять пенсию или субсидию тем, кто за границей.

ЕвросоюзВойна в УкраинеВыплатыВторжение России в УкраинуВыезд за границуПоддержка Украины