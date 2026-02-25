Украинцев ждут не везде: где в Европе поддержка беженцев сейчас наименьшая

Хотя большинство европейцев продолжают поддерживать украинцев, в некоторых странах отношение к беженцам существенно изменилось (а условия пребывания стали более строгими).
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше".
Читайте также: Украинские беженцы могут претендовать на новые репарации: кому и как подать заявление
Постдокторантка Киевской школы экономики Дарья Михайлишина в комментарии РБК-Украина рассказала, что в целом украинцы за границей должны сегодня доказывать, что пытаются найти работу, учат язык, а их дети - посещают местные школы.
То есть речь идет об интеграции в жизнь принимающей страны.
"Также некоторые страны делают условия для новых беженцев более жесткими, чем для старых. Особенно, если они уже жили в других странах, или выехали из "безопасных" регионов Украины", - поделилась специалист.
Она объяснила, что "частично эти люди воспринимаются, как экономические мигранты (которые ищут страну с более комфортным уровнем жизни), а не беженцы, которые бегут от войны".
При этом общий "тренд" в странах Европейского Союза сейчас - уменьшение размеров социальных выплат для украинцев и более жесткие условия для их получения.
Михайлишина сообщила, что в целом поддержка беженцев в Европе снизилась, но не обвалилась.
"По данным Евробарометра (весна 2025), 80% европейцев все еще поддерживают прием беженцев из Украины. Вместе с тем, поддержка отличается от страны к стране", - объяснила она.
Так, самая низкая поддержка приема беженцев из Украины сейчас:
Между тем самая высокая поддержка наших граждан в таких странах:
Напомним, ранее Польша официально объявила о завершении временной защиты для украинцев 4 марта 2026 года, хотя общее решение ЕС предусматривает его действие до 2027 года.
Тем временем мы объясняли, кто и как согласовывает завершение временной защиты украинцев в ЕС.
Читайте также, как не потерять пенсию или субсидию тем, кто за границей.